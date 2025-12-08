Azərbaycan və İran xarici işlər nazirlərinin mətbuat konfransı keçirilir

Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov və İran xarici işlər naziri Seyid Abbas Əraqçinin iştirakı ilə birgə mətbuat konfransı keçirilir.

Day.Az-ın məlumatına görə, tədbirdə iki ölkə əlaqələri, beynəlxalq və regional münasibətlər üzrə fikirlər səsləndirilir.

Xəbər yenilənəcək