https://news.day.az/azerinews/1800762.html Azərbaycan və İran xarici işlər nazirlərinin mətbuat konfransı keçirilir Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov və İran xarici işlər naziri Seyid Abbas Əraqçinin iştirakı ilə birgə mətbuat konfransı keçirilir. Day.Az-ın məlumatına görə, tədbirdə iki ölkə əlaqələri, beynəlxalq və regional münasibətlər üzrə fikirlər səsləndirilir. Xəbər yenilənəcək
Azərbaycan və İran xarici işlər nazirlərinin mətbuat konfransı keçirilir
Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov və İran xarici işlər naziri Seyid Abbas Əraqçinin iştirakı ilə birgə mətbuat konfransı keçirilir.
Day.Az-ın məlumatına görə, tədbirdə iki ölkə əlaqələri, beynəlxalq və regional münasibətlər üzrə fikirlər səsləndirilir.
Xəbər yenilənəcək
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре