https://news.day.az/azerinews/1801125.html Bakıda güclü partlayış - Həyatını itirən var - Hadisə yerindən VİDEO Bakıxanov qəsəbəsində evdə baş verən partlayışda xəsarət alanlardan biri ölüb. Bu barədə Day.Az-a Sabunçu Tibb Mərkəzindən məlumat verilib.
Bakıda güclü partlayış - Həyatını itirən var - Hadisə yerindən VİDEO
Bakıxanov qəsəbəsində evdə baş verən partlayışda xəsarət alanlardan biri ölüb.
Bu barədə Day.Az-a Sabunçu Tibb Mərkəzindən məlumat verilib.
"Sabunçu Tibb Mərkəzinin I Anesteziologiya-reanimasiya və intensiv terapiya şöbəsinə yerləşdirilən şəxsə bud sümüyünün sınığı, sağ bazu sümüyünün sınığı, sol çiyin çıxığı, ağır kəllə-beyin travması, üzün və ətrafların II dərəcəli yanığı diaqnozları təyin edilib. Aparılan reanimasiya tədbirlərinə baxmayaraq, onun ölüm faktı qeydə alınıb", məlumatda deyilir.
