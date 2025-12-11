Azərbaycanda seysmoloji vəziyyət necədir? - RƏSMİ AÇIQLAMA
Dekabrın 9-da Qubada 3.3 və bu gün Xəzər dənizində isə 3.8 maqnitudalı zəlzələlər baş verib. Hər iki zəlzələ ölkəmizin seysmik aktiv zonalarında qeydə alınıb və bu, təbii haldır. Azərbaycan ərazisi, o cümlədən Xəzər dənizi, seysmik cəhətdən aktiv bölgələr hesab olunur. Belə ərazilərdə zaman-zaman 3 və daha aşağı maqnitudalı zəif zəlzələlər baş verir.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend-in sorğusuna cavab olaraq Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, qeyd olunan zəlzələlər güclü olmayıb və təhlükə yaratmayıb.
"Qubada baş verən təkan ümumiyyətlə hiss olunmayıb və əhalidə narahatlığa səbəb olmayıb. Bu səbəbdən hər hansı narahatlığa ehtiyac yoxdur.
Eyni zamanda, qeyd olunmalıdır ki, zəlzələlərin dəqiq proqnozu elmi cəhətdən mümkün deyil. Kiçik təkanlardan çıxış edərək, konkret tarix və saatla güclü zəlzələ gözlənildiyini söyləmək əsassızdır. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən seysmik stansiyalar hər gün maqnitudası 3-ə çatmayan, əhali tərəfindən hiss olunmayan çoxsaylı təkanlar qeydə alır. Bu təkanlar seysmik aktiv bölgələr üçün normal və gözlənilən hal hesab olunur. Hazırda narahatlığa əsas yoxdur", məlumatda vurğulanıb.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре