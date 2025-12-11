https://news.day.az/azerinews/1801565.html Yasamalda "Porsche" ilə "avtoş"luq edən həbs olundu - VİDEO Yasamal rayon Polis İdarəsinin Dövlət Yol Polisi Şöbəsinin əməkdaşları yol hərəkəti qaydalarını kobud şəkildə pozub avtoxuliqanlıq edərək digər hərəkət iştirakçılarının həyat və sağlamlığına real təhlükə yaradan "Porsche" markalı nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü Abas Əmirov saxlayıblar.
Yasamalda "Porsche" ilə "avtoş"luq edən həbs olundu - VİDEO
Bakı şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsindən Day.Az-a verilən xəbərə görə, sürücü barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddələrinə əsasən protokol tərtib edilərək baxılması üçün aidiyyəti məhkəməyə göndərilib.
Məhkəmənin qərarı ilə sürücü A.Əmirovun nəqliyyat vasitəsini idarəetmə hüququ 1 il müddətinə məhdudlaşdırılıb və o, 20 sutka inzibati qaydada həbs edilib.
