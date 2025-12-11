https://news.day.az/azerinews/1801727.html Budapeştdə Ceyhun Bayramovla Peter Siyarto arasında təkbətək görüş keçirilir Budapeştdə Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovla Macarıstanın xarici işlər və xarici iqtisadi əlaqələr naziri Peter Siyarto arasında təkbətək görüş keçirilir. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə XİN məlumat yayıb. Görüş 3-cü Azərbaycan-Macarıstan Strateji Dialoq çərçivəsində baş tutur.
Budapeştdə Ceyhun Bayramovla Peter Siyarto arasında təkbətək görüş keçirilir
Budapeştdə Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovla Macarıstanın xarici işlər və xarici iqtisadi əlaqələr naziri Peter Siyarto arasında təkbətək görüş keçirilir.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə XİN məlumat yayıb.
Görüş 3-cü Azərbaycan-Macarıstan Strateji Dialoq çərçivəsində baş tutur. Nazirlər ikitərəfli münasibətləri nəzərdən keçirəcək və 3-cü Strateji Tərəfdaşlıq Dialoqu ərəfəsində Azərbaycan-Macarıstan strateji tərəfdaşlığının irəlilədilməsinə sadiqliklərini bir daha təsdiqləyəcəklər.
Xəbər yenilənəcək
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре