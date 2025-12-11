https://news.day.az/azerinews/1801789.html Bakının bəzi ərazilərində qaz olmayacaq Sabah paytaxtın iki rayonunda qaz təchizatı dayandırılacaq. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Azəriqaz" İB məlumat yayıb.
Bakının bəzi ərazilərində qaz olmayacaq
Sabah paytaxtın iki rayonunda qaz təchizatı dayandırılacaq.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Azəriqaz" İB məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, təmir işləri ilə əlaqədar dekabrın 12-də saat 10:00-dan etibarən Yasamal rayonu, M.Şərifzadə, A.Abbasov, X.Mustafayev, H.Zərdabi, X.Dadaşov, V.Əliyev, Z.Kərimov, N.Hikmət, 7,8,9-cu Sallaqxana küçələrinin və Xətai rayonu, Ağ şəhər ərazisinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.
