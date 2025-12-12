Xalq şairi Nəriman Həsənzadənin vəziyyəti açıqlanıb

Xalq şairi Nəriman Həsənzadənin müalicəsi Mərkəzi Klinik Xəstəxanası Reanimasiya və intensiv terapiya şöbəsində davam etdirilir.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend-ə Mərkəzi Klinik Xəstəxanadan məlumat verilib.

Bildirilib ki, xronik böyrək çatmamızlığı kəskinləşməsi diaqnozu ilə hemodializ proseduru növbəti dəfə icra oluna bilər.

"Vəziyyəti ağır stabil olaraq giymətləndirilir",- deyə xəstəxanadan əlavə edilib.