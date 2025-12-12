https://news.day.az/azerinews/1801855.html Xalq şairi Nəriman Həsənzadənin vəziyyəti açıqlanıb Xalq şairi Nəriman Həsənzadənin müalicəsi Mərkəzi Klinik Xəstəxanası Reanimasiya və intensiv terapiya şöbəsində davam etdirilir. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend-ə Mərkəzi Klinik Xəstəxanadan məlumat verilib. Bildirilib ki, xronik böyrək çatmamızlığı kəskinləşməsi diaqnozu ilə hemodializ proseduru növbəti dəfə icra oluna bilər.
