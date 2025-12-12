https://news.day.az/azerinews/1801877.html İsa Həbibbəyli Ramiz Mehdiyevin AMEA üzvlüyündə qalmasından DANIŞDI Ramiz Mehdiyevin Azərbaycan dövlətçiliyinə qarşı etdiyi əməllər, ona qarşı irəli sürülən ittihamlar Ramiz Mehdiyevin akademiyanın üzvlüyündə qalmasına imkan vermir.
İsa Həbibbəyli Ramiz Mehdiyevin AMEA üzvlüyündə qalmasından DANIŞDI
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu AMEA-nın prezidenti İsa Həbibbəyli Fəxri Xiyabanda Ümumilli Lider Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edərkən jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.
Ramiz Mehdiyevin Azərbaycan dövlətçiliyinə qarşı etdiyi əməllər, ona qarşı irəli sürülən ittihamlar Ramiz Mehdiyevin akademiyanın üzvlüyündə qalmasına imkan vermir. Məsələyə baxılacaq və müvafiq qərar veriləcək.
