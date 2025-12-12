https://news.day.az/azerinews/1801884.html ABŞ Ticarət Palatası nümayəndə heyətinin Azərbaycana səfəri gözlənilir Azərbaycan və ABŞ enerji sahəsində potensial əməkdaşlıq istiqamətlərini müzakirə ediblər. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə energetika naziri Pərviz Şahbazov "X" hesabında paylaşım edib.
ABŞ Ticarət Palatası nümayəndə heyətinin Azərbaycana səfəri gözlənilir
Azərbaycan və ABŞ enerji sahəsində potensial əməkdaşlıq istiqamətlərini müzakirə ediblər.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə energetika naziri Pərviz Şahbazov "X" hesabında paylaşım edib.
"ABŞ Ticarət Palatasının vitse-prezidenti Cenifer Miel və aparıcı enerji şirkətləri ilə enerji gündəliyimizdə yer alan layihələr və potensial əməkdaşlıq istiqamətləri ətrafında fikir mübadiləsi apardıq. Ticarət Palatası enerji əməkdaşlığının genişləndirilməsinə maraq göstərir və bu məqsədlə nümayəndə heyətinin gələn ilin fevralında ölkəmizə səfəri planlaşdırılır", - paylaşımda qeyd edilib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре