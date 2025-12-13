https://news.day.az/azerinews/1801931.html Mühərrik isinmədən yola çıxmaq olar? - Usta cavab verir Mühərrik isinmədən yola çıxmaq olar. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bunu türkiyəli mühərrik ustası Mustafa Akın deyib. O bildirib ki, avtomobili işə saldıqdan sonra 4,5 dəqiqə isinməyini gözləmək gərəksiz benzin sərfiyyatıdır.
Ustanın dediyinə görə avtomobili işə salan kimi qaza yüklənmək, dövrləri artırmaq olmaz, ancaq asta dövrlərlə sürmək olar.
Qeyd edək ki, soyuq mühərrikdə yağ dövranı normal olmadığı üçün avtomobili işə saldıqdan təxminən 1 dəq gözləmək tövsiyyə edilir.
