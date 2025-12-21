"Fənərbağça"ya transferinə görə az qala boşanacaqdılar
Nani 2024-cü ildə karyerasını başa vurub: onun son klubu "Estrela Amadora" olub.
Lent.az xəbər verir ki, lakin 2025-ci ildə Avropa çempionu bir az daha çox futbol oynamaq qərarına gəlib və Media Liqası Kubokunda "Alfa-Bank"la bir oyun keçirmək üçün Rusiyaya gəlib.
Yeri gəlmişkən, əfsanənin şəxsi həyatı necədir? Hər şey əladır! Daniela ilə tanış olun - Naninin həyat yoldaşı!
Daniela Martins 1984-cü il yanvarın 16-da anadan olub. Tezliklə 42 yaşı tamam olacaq, Nanidən il yarım böyükdür.
Daniela jurnalistdir, lakin uzun müddətdir öz sahəsində işləmir. "Instagram" profilində əsas peşəsi həyat yoldaşı və ana kimi göstərilir. Bizim təbirimizcə desək, evdar qadındır!
Onun həmçinin özünün "DM.Swim" adlı üzgüçülük geyimləri brendi var, lakin veb saytı işləmir və sosial mediası əsasən tərk edilib.
Dani və Nani 2009-cu ildə tanış olublar. Portuqaliyalı o dövrdə artıq "Mançester Yunayted"in ulduzu idi və klubla çoxsaylı kuboklar qazanmışdı ki, bunlardan ən əsası, əlbəttə, Çempionlar Liqası idi. Moskvada "Çelsi"yə qarşı final oyununu xatırlayırsınız, orada Nani Con Terrinin dramatik səhvindən bir az əvvəl həlledici penalti vurmuşdu?
Cütlük yalnız on il sonra, 2019-cu ildə evlənib. O vaxta qədər Luiş və Daniela artıq valideyn idilər: ilk övladları Lukas 2013-cü ildə dünyaya gəlib. Düz on il sonra Nani yenidən ata olub: qızlarına Katarina adını veriblər.
Və 2025-ci ildə Dani və Nani (sosial mediada özlərini belə adlandırırlar) üçüncü övladlarını dünyaya gətiriblər!
2009-cu ildən bəri Daniela Nani ilə birlikdə yeni klublarının yerləşdiyi bütün şəhərlərə səyahət edir. Və bir çox şəhərlər var - Mançester, Lissabon, İstanbul, Valensiya, Roma, Orlando, Venesiya, Melburn, Adana, Amadora. Bir şeyi unutmusunuz? On şəhər və üç qitə (əslində, "Fənərbaxça"nın stadionunun Asiyada olduğunu nəzərə alsaq, dörd!)
Yeri gəlmişkən, 2016-cı ildə Nani İstanbuldan getmək istəmədiyi üçün az qala Daniela ilə dalaşacaqdı. Oradakı yeri həqiqətən bəyənməyib və ondan Çindən gələn təklifi qəbul etməsini istəyib. Futbolçu cavabında "Fənərbağça" ilə kubok qazanmaq istədiyini bildirib, amma sonda ailə Türkiyəni tərk edərək Çində deyil, Valensiyada məskunlaşıb.
