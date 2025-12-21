https://news.day.az/azerinews/1804172.html Xırdalanda baş verən yanğında xəsarət alan olmayıb - TƏBİB 21 dekabr 2025-ci il tarixində saat 16:30 radələrində Respublika Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Mərkəzinə Xırdalan rayonu ərazisində yanğın hadisəsinin baş verməsi ilə əlaqədar çağırış daxil olub. Trend-in sorğusuna cavab olaraq TƏBİB-dən bildirilib ki, çağırış ünvanına dərhal təcili tibbi yardım briqadası cəlb olunub.
Xırdalanda baş verən yanğında xəsarət alan olmayıb - TƏBİB
21 dekabr 2025-ci il tarixində saat 16:30 radələrində Respublika Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Mərkəzinə Xırdalan rayonu ərazisində yanğın hadisəsinin baş verməsi ilə əlaqədar çağırış daxil olub.
Trend-in sorğusuna cavab olaraq TƏBİB-dən bildirilib ki, çağırış ünvanına dərhal təcili tibbi yardım briqadası cəlb olunub.
Məlumata görə, hadisə nəticəsində xəsarət alan olmayıb.
