Xırdalanda baş verən yanğında xəsarət alan olmayıb

21 dekabr 2025-ci il tarixində saat 16:30 radələrində Respublika Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Mərkəzinə Xırdalan rayonu ərazisində yanğın hadisəsinin baş verməsi ilə əlaqədar çağırış daxil olub.

Trend-in sorğusuna cavab olaraq TƏBİB-dən bildirilib ki, çağırış ünvanına dərhal təcili tibbi yardım briqadası cəlb olunub.

Məlumata görə, hadisə nəticəsində xəsarət alan olmayıb.