https://news.day.az/azerinews/1804177.html Bakının bu ərazisində qaz olmayacaq Sabah paytaxtın Xətai rayonunda qaz təchizatı dayandırılacaq. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyi məlumat yayıb.
"Xətai rayonunda yeni çəkilmiş qaz xəttinin mövcud şəbəkəyə qoşulması məqsədilə 22.12.2025-ci il tarixdə saat 10:00-dan etibarən bəzi küçələrin qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılacaq", - deyə məlumatda qeyd olunub.
