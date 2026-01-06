https://news.day.az/azerinews/1807619.html "Qayınana" filminin ssenaristi Marqarita Maleyeva vəfat edib - FOTO "Qayınana", "Qəribə adam, "Narahat adam" və bir sıra filmlərin ssenari müəllifi olmuş, aktrisa Marqarita Maleyeva vəfat edib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə aktyor Cavanşir Hadıyev sosial şəbəkə hesabında paylaşıb. Qeyd edək ki, Marqarita Maleyeva SSRİ və Azərbaycan SSR Xalq artisti, rejissor Əjdər İbrahimovun həyat yoldaşıdır.
