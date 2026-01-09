İcra hakimiyyətində kadr dəyişikliyi - Müavin TƏYİN OLUNDU
Cəlilabad Rayon İcra Hakimiyyətində kadr dəyişikliyi həyata keçirilib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı icra başçısı Rafiq Cəlilov əmr imzalayıb.
Əmrə əsasən, Elvin Əmirov struktur dəyişikliyi nəticəsində ləğv edilən Ərazi idarəetmə və yerli özünüidarəetmə orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri vəzifəsindən azad edilib.
O, yeni yaradılan Ərazi-təşkilat və ictimai-siyasi məsələlər şöbəsinin müdir müavini, Ərazi-təşkilat məsələləri sektorunun müdiri təyin edilib.
Qeyd edək ki, E.Əmirov 2023-cü ildən Ərazi idarəetmə və yerli özünüidarəetmə orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışırdı. Daha əvvəl isə İnformasiya təminatı və təhlili sektorunun müdiri işləyib.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре