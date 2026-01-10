https://news.day.az/azerinews/1808486.html Bakıda bu taksi şirkəti bağlanır "A TAKSİ" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti ləğv olunduğunu elan edib. Day.Az Banker.az-a istinadən xəbər verir ki, kreditorlar iki ay ərzində tələblərini AZ1025 Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Həsən Salmani küçəsi, ev 17, mənzil 193 ünvanına bildirə bilərlər.
Qeyd edək ki, MMC 2018-ci ildə dövlət qeydiyyatına alınıb, nizamnamə kapitalı 2000 manatdır və qanuni təmsilçisi Elmixan Mehtiyevdir.
