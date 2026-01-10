https://news.day.az/azerinews/1808544.html Efiopiyada Afrikanın ən böyük aeroportu tikilir Efiopiyada Afrikanın ən böyük hava limanının tikintisinə başlanılıb. Day.Az "Al Arabiyya" telekanalına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Efiopiya Hava Yolları məlumat yayıb. Bildirilib ki, Bişoftu şəhərində 12.5 milyard dollarlıq layihənin tikintisi 2030-cu ildə başa çatacaq.
Hava limanında ümumilikdə 270 təyyarə park edilə biləcək və hər il 110 milyon sərnişinə xidmət göstəriləcək.
