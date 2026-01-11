https://news.day.az/azerinews/1808685.html Sabahın havası meteohəssas insanlar üçün əlverişsiz olacaq Sabahın havası bəzi meteohəssas insanlarda narahatlıq hissi yarada bilər. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin tibbi-meteoroloji proqnozunda bildirilib.
Məlumata əsasən, yanvarın 12-də Abşeron yarımadasında gilavar küləyinin arabir güclənəcəyi gözlənilir ki, bu da bəzi meteohəssas insanlarda narahatlıq hissi yarada bilər.
