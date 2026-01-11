Ağdərədə minaya düşən şəxsin son vəziyyəti açıqlanıb

Ağdərədə minaya düşərək xəsarət alan şəxsin vəziyyəti açıqlanıb.

Bu barədə Day.Az-a Bərdə Rayon Mərkəzi Xəstəxanasından bildirilib.

Qeyd olunub ki, işgaldan azad edilmiş Ağdərə rayonunun Qızıloba kəndi ərazisində mina hadisəsi baș verməsi səbəbilə 1988-ci il təvəllüdlü şəxs (kişi) 11.01.2026-cı il tarixində saat 14:40 radələrində Bərdə Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının Təcili tibbi yardım şöbəsinə hospitalizasiya olunub.

Partlayış travması, sağ ayağın aşağı 1/3 travmatik amputasiyası diaqnozu təyin olunan pasiyent üzərində hazırda əməliyyat icra olunur, vəziyyəti stabildir.