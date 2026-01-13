Bağırsaq sağlamlığı üçün beş faydalı məsləhət
Sosial mediada və ya supermarket rəflərində bağırsaq sağlamlığını yaxşılaşdırdığını iddia edən saysız-hesabsız məhsulla qarşılaşırıq. Görünən odur ki, artıq hamı həzm sistemimizdə yaşayan və həzmdən immunitetə, ruh halından yuxuya qədər hər şeyə təsir edən trilyonlarla kiçik orqanizmdən - bağırsaq mikrobiomasından danışır.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, mikrobları xoşbəxt etməyin yolu onları doğru qidalarla bəsləməkdən keçir. Bağırsaqları sağlam saxlamaq isə düşündüyünüzdən daha asandır. Bahalı probiotik iynələr və ya qəlyanaltılar əvəzinə, bu beş sadə qida dəyişikliyinə fokuslanmaq daha yaxşı nəticə verəcək:
1. Çips əvəzinə partlamış qarğıdalı (popkorn)
Partlamış qarğıdalı tam taxıllı olduğu üçün bağırsaqlarınızdakı xeyirli bakteriyaları bəsləyən liflərlə zəngindir. Bir paket çipsdən həm daha yüngüldür, həm də daha az emal olunub. Lakin çox yağlı və duzlu olmamasına diqqət yetirməlisiniz.
2. Şirniyyat əvəzinə quru meyvələr
Şirniyyatları çox sevirsinizsə, bu dəyişiklik çətin ola bilər. Lakin quru ərik, kişmiş və ya xurma lif, vitamin və təbii şəkərlərlə zəngindir. Onlar həm enerji səviyyənizi yüksəldəcək, həm də bağırsaqlarınızı "sevindirəcək".
3. Qiymə əvəzinə mərcimək və ya noxud
Makaron sousuna və ya yeməklərə ət qiyməsi əvəzinə paxlalılar əlavə edin. Onlar bağırsaq mikrobları üçün qida rolunu oynayan prebiotik liflərlə doludur. Bu, yeməyinizə əlavə bitki mənşəli zülal və toxluq hissi qatacaq.
4. Dadlandırılmış deyil, sadə çərəzlər
Üzəri örtülmüş (souslu, ədviyyatlı) çərəzlər adətən duz və şəkərlə doludur. Sadə çərəzlər isə bağırsaqlarınıza zərər verə biləcək qatqı maddələri olmadan sizə sağlam yağlar və liflər təmin edir.
5. Dondurma əvəzinə dondurulmuş meyvələr və kefir
Dondurma dadı ilə sizi xoşbəxt edə bilər, amma kefir və dondurulmuş meyvələr sizə təbii şirinlik, antioksidantlar və mikrobiomanızın inkişafına kömək edən canlı mədəniyyətlər (faydalı bakteriyalar) bəxş edir.
Bağırsaq sağlamlığı üçün kombuça içmək, kimçi və ya kələm turşusu kimi fermentləşdirilmiş qidalar istehlak etmək faydalıdır, lakin buna həddindən artıq fokuslanmağa ehtiyac yoxdur.
Bağırsaqlarınız və ümumi sağlamlığınız üçün ən vacib şey meyvə və tərəvəzlər kimi liflə zəngin olan təbii qidalardır. Bahalı probiotik içkilərin və tozların möcüzəvi nəticələr verəcəyinə dair heç bir ciddi sübut yoxdur. Bu cür məhsullar çox vaxt sadəcə pul itkisidir.
