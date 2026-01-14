Yeməkdən dərhal sonra çay içirsinizsə, bir daha düşünün
Bir çoxumuz üçün yeməkdən sonra tünd bir çay içmək əvəzedilməz bir vərdişdir. Lakin mütəxəssislər xəbərdarlıq edir ki, bu vərdiş orqanizmimiz üçün ciddi fəsadlar törədə bilər.
Day.Az xəbər verir ki, Milli.Az yeməkdən dərhal sonra çay içməyin əsas zərərlərini təqdim edir:
1. Dəmirin sorulmasına mane olur
Çayın tərkibindəki tanninlər (təbii birləşmələr) qidalar vasitəsilə qəbul etdiyimiz dəmirə bağlanaraq onun bağırsaqlardan sorulmasını çətinləşdirir. Bu, xüsusilə bitki mənşəli dəmirin (qeyri-hem dəmir) orqanizm tərəfindən mənimsənilməsini 50-60% azalda bilər.
2. Anemiya (Qan azlığı) riski
Əgər mütəmadi olaraq yeməkdən dərhal sonra çay içirsinizsə, zamanla orqanizmdə dəmir çatışmazlığı yarana bilər. Bu da öz növbəsində halsızlıq, yorğunluq və diqqət dağınıqlığı ilə müşayiət olunan anemiyaya yol açır.
3. Həzm prosesini ləngidir
Çaydakı bəzi maddələr mədə şirəsinin turşuluğunu dəyişərək həzm fermentlərinin aktivliyini azalda bilər. Bu da mədədə ağırlıq və şişkinlik hissinə səbəb olur.
Sağlamlığınızı qorumaq üçün çayı yeməkdən dərhal sonra deyil, ən azı 45-60 dəqiqə sonra içməyiniz tövsiyə olunur. Bu müddət ərzində orqanizm qidadakı lazımi mineralları artıq mənimsəmiş olur.
Əgər çaydan imtina edə bilmirsinizsə, onu açıq rəngdə (limonla) içmək və ya bitki çaylarına üstünlük vermək dəmir sorulmasına mənfi təsirini bir qədər azalda bilər.
