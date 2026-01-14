Bu ərazilərə qar yağacaq - RƏSMİ
Yanvarın 15-də gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb.
Milli Hidrometeorologiyada Xidmətindən Trend-ə verilən məlumata əsasən, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı gözlənilir. Günün birinci yarısında fasilələrlə yağıntılı olacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək.
Havanın temperaturu gecə 1 dərəcədən 3 dərəcəyədək, gündüz 4 dərəcədən 6 dərəcəyədək olacaq. Atmosfer təzyiqi 767 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət 65-75 % olacaq.
Azərbaycanın rayonlarında hava şəraitinin bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı, sulu qar, dağlıq və dağətəyi rayonlarda qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcəyi ehtimalı var. Axşam yağıntılar tədricən kəsiləcək. Bəzi yerlərdə arabir duman. Mülayim qərb küləyi əsəcək.
Havanın temperaturu gecə -2 dərəcədən şaxtdan 3 dərəcədək, gündüz 4 dərəcədən 8 dərəcəyədək, dağlarda gecə -5 dərəcədən -10 dərəcəyədək, yüksək dağlıq ərazilərdə -11 dərəcədən -16 dərəcəyədək, gündüz -2 dərəcədən -5 dərəcəyədək olacaq.
