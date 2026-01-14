Bakı-Sumqayıt yolundakı qəzada yaralanan şəxslərin SON VƏZİYYƏTİ
14.01.2026-ci il tarixində saat 12:00 radələrində Respublika Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Mərkəzinə Bakı-Sumqayıt ərazisindən yol-nəqliyyat hadisəsinin baş verməsi səbəbilə çağırış qeydə alınıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend-in sorğusuna cavab olaraq Respublika Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Mərkəzindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, Çağırış ünvanına dərhal təcili tibbi yardım briqadası cəlb olunub.
"Hadisə yerində xəsarət alan 3 nəfərə (kişi) təcili tibbi yardım briqadası tərəfindən zəruri tibbi xidmət göstərilib və bədənin müxtəlif dərəcəli xəsarətləri diaqnozu ilə Abşeron Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına hospitalizasiya olunub",- məlumatda bildirilib.
Qeyd edək ki, yerli KİV-lərdə bu gün Bakı-Sumqayıt yolunda beş avtomobilin iştirakı ilə baş verən zəncirvari qəza baş verməsi haqda məlumatlar yayılıb. Hadisənin yolun Xırdalan şəhərindən keçən hissəsində qeydə alındığı bildirilir.
