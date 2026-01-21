Hakimlərin Seçki Komitəsinin səlahiyyətləri artırıldı
Hakimlərin Seçki Komitəsi haqqında Əsasnamədə dəyişiklik edilib.
Day.Az xəbər verir ki, bununla bağlı Məhkəmə-Hüquq Şurasının sədri İnam Kərimov müvafiq Qərar imzalayıb.
Qərara əsasən, Hakimlərin Seçki Komitəsi ilk dəfə 3 il müddətinə təyin olunan hakimlərin təlim proqramını Ədliyyə Nazirliyinin Ədliyyə Akademiyası ilə birlikdə hazırlayır və Məhkəmə-Hüquq Şurası ilə razılaşdırmaqla təsdiq, həmçinin ilk dəfə 3 il müddətinə təyin olunan hakimlərin təlimi və hakimlərin davamlı tədrisi prosesində iştirak edəcək.
Məlumat üçün bildirək ki, daha əvvəl Hakimlərin Seçki Komitəsi ilk dəfə 3 il müddətinə təyin olunan hakimlərin təlim proqramının hazırlanmasında və təlim prosesinin müddətinin müəyyən olunmasında iştirak edirdi.
Məlumat üçün bildirək ki, qərar 2025-ci il dekabrın 30-da qəbul edilib, 2026-cı il yanvarın 16-da Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilib, yanvarın 17-də qüvvəyə minib.
