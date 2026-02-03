https://news.day.az/azerinews/1813789.html Əmisinin balta ilə öldürdüyü qızın görüntüləri - VİDEO Xəbər verdiyimiz kimi, Cəlilabad rayonunda ağır cinayət hadisəsi baş verib. Kənd sakini, 49 yaşlı Əli Hüseynbala oğlu Nağıyev qardaşının azyaşlı övladlarına - 2012-ci il təvəllüdlü Hüseyn Nağıyev və 2011-ci il təvəllüdlü Həqiqət Nağıyevaya hücum edib.
Xəbər verdiyimiz kimi, Cəlilabad rayonunda ağır cinayət hadisəsi baş verib. Kənd sakini, 49 yaşlı Əli Hüseynbala oğlu Nağıyev qardaşının azyaşlı övladlarına - 2012-ci il təvəllüdlü Hüseyn Nağıyev və 2011-ci il təvəllüdlü Həqiqət Nağıyevaya hücum edib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə nəticəsində hər iki yeniyetmə baş nahiyəsindən ağır bədən xəsarətləri almışdı. Həqiqət Nağıyevanın həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.
Yeniyetmə qızın iştirak etdiyi toy məclisində rəqs etdiyi görüntüləri yayılıb.
Həmin kadrları təqdim edirik:
