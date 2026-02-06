https://news.day.az/azerinews/1814522.html Atəş açılan müəllim sabiq vəzifəli şəxsin nəvəsi imiş Xəbər verdiyimiz kimi, Bakıda yerləşən "İdrak" liseyində silahlı insident baş verib. Belə ki, şagird liseydə müəllimi - 1997-ci il təvəllüdlü Şəhla Kamilovanı ov tüfəngi ilə yaralayıb. Day.Az unikal-a istinadən xəbər verir ki, güllə yarası alan riyaziyyat müəllimi əslən Ucar rayonundandır.
Day.Az unikal-a istinadən xəbər verir ki, güllə yarası alan riyaziyyat müəllimi əslən Ucar rayonundandır. O, Ucar bələdiyyəsinin keçmiş sədri Səhrab Kamilovun nəvəsidir.
Məlumata görə, Şəhla Kamilovanın əmisi Vəfadar Kamilov bir neçə il öncə faciəvi şəkildə vəfat edib.
