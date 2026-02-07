Orta Dəhlizin uzunmüddətli dayanıqlığının təmin olunması üçün özəl investisiyalar zəruridir - Avropa İttifaqı
Özəl investisiyaların cəlb edilməsi nəqliyyat infrastrukturunun inkişafı və Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizinin uzunmüddətli dayanıqlığının təmin olunması baxımından həlledici əhəmiyyət daşıyır.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Avropa İttifaqı (Aİ) tərəfindən maliyyələşdirilən meta-tədqiqatda (EU-funded meta-study) qeyd olunur.
Tədqiqata əsasən, özəl iştirakçılar təkcə kapital təmin etməklə kifayətlənmir, eyni zamanda səmərəlilik, innovasiyalar və əməliyyat intizamı gətirirlər ki, bu da nəqliyyat xidmətlərinin keyfiyyətini və etibarlılığını əhəmiyyətli dərəcədə artıra bilər.
Qeyd olunur ki, xüsusilə Avropa və digər beynəlxalq şirkətlərin iştirakı qiymətli bazar təcrübəsi, innovasiya potensialı və dayanıqlı logistika, "yaşıl texnologiyalar" və rəqəmsallaşma sahələrində ən yaxşı təcrübələrə çıxış imkanı yarada bilər.
"Bu potensialın reallaşdırılması üçün hökumətlər və regional institutlar dövlət-özəl tərəfdaşlığını təşviq edən və investisiya risklərini azaldan siyasət çərçivələrini gücləndirməlidirlər. Buraya şəffaf satınalma prosedurlarının müəyyən edilməsi, normativ standartların harmonizasiyası, eləcə də xərclərin ödənilməsi və gəlirlərin bölüşdürülməsi üzrə aydın mexanizmlərin hazırlanması daxildir.
İnvestorlar üçün proqnozlaşdırılan və cəlbedici şərait yaradaraq, Orta Dəhliz boyunca yerləşən ölkələr həm yerli, həm də beynəlxalq şirkətlərin daha fəal iştirakını stimullaşdıra, kritik əhəmiyyətli layihələrin icrasını sürətləndirə və regionda müasir, dayanıqlı və qarşılıqlı uyğun nəqliyyat şəbəkəsinin formalaşmasına töhfə verə bilərlər", - deyə Aİ-nin hesabatında bildirir.
Qeyd edək ki, Orta Dəhliz regionun bir sıra ölkələrindən keçən, Asiya ilə Avropanı birləşdirən nəqliyyat və ticarət marşrutudur. Bu, ənənəvi Şimal və Cənub dəhlizlərinə alternativdir.
Marşrut Çindən başlayır və Qazaxıstan, Özbəkistan və Türkmənistan kimi Mərkəzi Asiya ölkələrindən keçərək, Xəzər dənizi, Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyədən keçərək Avropaya çatır. Orta Dəhliz Asiyanın şərq bölgələrini, o cümlədən Çini Avropa ilə birləşdirən, daha uzun dəniz yollarından yan keçməklə quru yolu təklif edir.
