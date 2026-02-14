Bu qidaları soyuducuya qoymayın 0527
Bəzi ərzaqların saxlanma şəraitinə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, mütəxəssislər bildirir ki, sarımsaq, soğan və kartof soyuq və rütubətli mühitdə nəmi udaraq daha tez cücərə və ya xarab ola bilər. Bu məhsulların sərin, quru və qaranlıq yerdə saxlanılması tövsiyə olunur.
Zeytun yağı soyuducuda bulanıqlaşa və kristallaşa bilər. Onu otaq temperaturunda, işıqdan uzaq yerdə saxlamaq daha məqsədəuyğundur.
Bal da soyuqda kristallaşır, lakin bu, keyfiyyət itkisi deyil, sadəcə axıcılığın azalmasıdır.
Banan soyuducuda qaralır və ətir inkişafı zəifləyir.
Şokolad isə soyuq mühitdə yağ və şəkərin təsirindən ağara bilər ki, bu da dad və teksturaya mənfi təsir edir.
Bununla yanaşı, yüksək temperatur və günəş işığı da qidaların ömrünü azaldır. İdeal saxlama üçün 10-18°C aralığında, quru və qaranlıq mühit seçilməlidir. Kəsilmiş və ya soyulmuş məhsullar isə qida təhlükəsizliyi baxımından soyuducuda, möhürlənmiş qabda saxlanmalıdır.
