Bu il kənd təsərrüfatı sahəsində süni intellekt texnologiyalarının tətbiqi genişləndiriləcək - Nazir
2025-ci ildə ölkədə 129 milyard manat həcmində ümumi daxili məhsul istehsal olunub ki, bunun 5,9 faizi kənd təsərrüfatının payına düşür.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən "2025-ci ilin yekunları və 2026-cı ildə qarşıda duran vəzifələr" mövzusunda keçirilən müşavirədə bildirilib.
Müşavirədə çıxış edən kənd təsərrüfatı naziri Məcnun Məmmədov azad olunmuş ərazilərdə kənd təsərrüfatı fəaliyyətlərinin dayanıqlı inkişaf prinsipləri əsasında qurulmasının nazirliyin əsas prioritetlərindən biri olduğunu xatırladıb. O bildirib ki, bağçılıq və heyvandarlıq istiqamətləri üzrə Xocalı, Xocavənd və Laçın rayonlarında ümumilikdə 6 876 hektar torpaq sahəsinin sahibkarların istifadəsinə verilməsi üçün müsabiqəyə çıxarılıb.
Bildirilib ki, 2026-cı ildə kənd təsərrüfatı sahəsində rəqəmsal transformasiyanın sürətləndirilməsi, məlumat əsaslı qərarvermə mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi və süni intellekt texnologiyalarının tətbiqinin genişləndirilməsi də əsas vəzifələrdən olacaq.
