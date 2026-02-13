Antalyada havaya qalxmağa hazırlaşan təyyarənin təkəri çıxıb

Türkiyənin Antalya şəhərində havaya qalxmağa hazırlaşan təyyarənin təkəri çıxıb.

APA xəbər verir ki, bu barədə NTV məlumat yayıb.

Nəticədə təyyarə motorun üstünə düşüb.

Hadisə zamanı xəsarət alan olmayıb, sərnişinlər salondan çıxarılıb.