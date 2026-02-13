https://news.day.az/azerinews/1815971.html Antalyada havaya qalxmağa hazırlaşan təyyarənin təkəri çıxıb - VİDEO Türkiyənin Antalya şəhərində havaya qalxmağa hazırlaşan təyyarənin təkəri çıxıb. APA xəbər verir ki, bu barədə NTV məlumat yayıb. Nəticədə təyyarə motorun üstünə düşüb. Hadisə zamanı xəsarət alan olmayıb, sərnişinlər salondan çıxarılıb.
Antalyada havaya qalxmağa hazırlaşan təyyarənin təkəri çıxıb - VİDEO
Türkiyənin Antalya şəhərində havaya qalxmağa hazırlaşan təyyarənin təkəri çıxıb.
APA xəbər verir ki, bu barədə NTV məlumat yayıb.
Nəticədə təyyarə motorun üstünə düşüb.
Hadisə zamanı xəsarət alan olmayıb, sərnişinlər salondan çıxarılıb.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре