Azərbaycan və Ermənistan vətəndaş cəmiyyətlərinin nümayəndələrinin iştirakı ilə ikitərəfli dəyirmi masa müzakirələri davam edib - VİDEO

Fevralın 14-ü Ermənistanda "Sülh Körpüsü" təşəbbüsü çərçivəsində Azərbaycan və Ermənistan vətəndaş cəmiyyətlərinin nümayəndələrinin iştirakı ilə ikitərəfli dəyirmi masa müzakirələri davam edib.
Xatırladaq ki, fevralın 13-də Azərbaycan nümayəndə heyəti "Sülh körpüsü" təşəbbüsü çərçivəsində ikitərəfli dəyirmi masada iştirak etmək üçün Ermənistana səfər edib.
Görüşdə hər iki tərəfdən nümayəndələrin geniş tərkibdə iştirakı nəzərdə tutulur.
Qeyd edək ki, Azərbaycan nümayəndə heyətinin tərkibində Trend BİA-nın Baş redaktoru Emin Əliyev də yer alır.
Azərbaycan nümayəndə heyəti 19 nəfərdən ibarətdir.
