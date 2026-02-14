https://news.day.az/azerinews/1816163.html Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrına yeni direktor TƏYİNATI Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrına yeni direktor təyin olunub. Day.Az xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət naziri Adil Kərimlinin müvafiq əmri ilə Oleq Əmirbəyov bu vəzifəyə təyin olunub. Qeyd edək ki, Əməkdar artist Oleq Əmirbəyov bu təyinatadək mədəniyyət nazirinin müşaviri vəzifəsində çalışıb.
