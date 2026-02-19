Qazaxıstan prezidenti Donald Tramp mükafatının təsis edilməsini təklif edib
Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev Prezident Donald Trampın adını daşıyan xüsusi Sülh Şurası Mükafatının təsis edilməsini təklif edib.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Tokayev Sülh Şurasının Vaşinqtonda keçirilən ilk iclasında deyib.
"Həmçinin Prezident Donald Trampın sülh quruculuğundakı görkəmli səylərini və nailiyyətlərini qiymətləndirmək üçün onun adına xüsusi Sülh Şurası Mükafatının təsis edilməsini təklif etmək istərdim. Əminəm ki, cənab Prezident, Sizin güclü rəhbərliyiniz altında Sülh Şurası öz böyük və nəcib missiyasını uğurla yerinə yetirəcək", - o bildirib.
O qeyd edib ki, Şuranın gündəliyinin qlobal xarakterini nəzərə alaraq, Qazaxıstan müxtəlif səviyyələrdə və müxtəlif formatlarda görüşlər də daxil olmaqla, praktik dəstək göstərməyə hazırdır.
"Sülh Şurasının mövcud çoxtərəfli səyləri gücləndirməklə bu yeni reallıqlara birbaşa cavab verməsi gözlənilir. Dünya heç vaxt belə bir təşəbbüs görməyib. Bu, tamamilə görünməmiş bir addımdır, çünki mahiyyət etibarilə, yaradılış yolu ilə sülh, birgə səylərimiz sayəsində reallığa çevrilmək üçün hər cür şansa malik olan yüksək innovativ bir konsepsiya və ya layihədir. Buna görə də, cənab Prezident, davamlı sülhün konkret hərəkətlər üzərində qurulması lazım olduğuna dair inancınızı qəbul edirəm və bölüşürəm", - Tokayev vurğulayıb.
