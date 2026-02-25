Türkiyədə "F-16" qırıcı təyyarəsi qəzaya uğradı, pilot həlak oldu

Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələrinin "F-16" qırıcı təyyarəsi Balıkəsir vilayətində qəzaya uğrayıb.

Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi "X" sosial şəbəkəsində yazıb.

Bildirilib ki, yerli vaxtla saat 00:56-də Türkiyənin 9-cu Baş Hava Bazasından havaya qalxan təyyarə ilə radio əlaqə kəsilib.

Qeyd edilib ki, dərhal başlanan axtarış-xilasetmə əməliyyatları nəticəsində təyyarənin qəzaya uğradığı müəyyən edilib və təyyarənin qalıqları tapılıb. Hadisə nəticəsində təyyarənin pilotu həlak olub.

"Qəzanın səbəbi araşdırma qrupu tərəfindən aparılan araşdırmalardan sonra müəyyən ediləcək", - deyə bildirilib.