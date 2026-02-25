https://news.day.az/azerinews/1818207.html Türkiyədə "F-16" qırıcı təyyarəsi qəzaya uğradı, pilot həlak oldu Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələrinin "F-16" qırıcı təyyarəsi Balıkəsir vilayətində qəzaya uğrayıb. Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi "X" sosial şəbəkəsində yazıb. Bildirilib ki, yerli vaxtla saat 00:56-də Türkiyənin 9-cu Baş Hava Bazasından havaya qalxan təyyarə ilə radio əlaqə kəsilib.
