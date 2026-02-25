https://news.day.az/azerinews/1818209.html Əlverişli əməliyyat mühiti Azərbaycanın bank sistemi üçün müsbət perspektivləri dəstəkləyir - Moody’s Əlverişli əməliyyat mühiti və güclü dövlət dəstəyi bizə Azərbaycanın bank sistemi üçün müsbət proqnozu qorumağa imkan verir. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə beynəlxalq reytinq agentliyi "Moody's"in hesabatında deyilir. "Azərbaycan bank sistemi ilə bağlı proqnozumuz müsbətdir.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə beynəlxalq reytinq agentliyi "Moody's"in hesabatında deyilir.
"Azərbaycan bank sistemi ilə bağlı proqnozumuz müsbətdir. Bu proqnoz bankların kredit qabiliyyətinin növbəti 12-18 ay ərzində necə inkişaf edəcəyinə dair baxışımızı əks etdirir", - deyə hesabatda bildirilib.
