https://news.day.az/azerinews/1818571.html Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Prezident İlham Əliyevlə Xocalı Soyqırımı Memorialını ziyarətindən görüntülər paylaşıb - VİDEO Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva "Instagram" hesabında Prezident İlham Əliyev ilə Xocalı Soyqırımı Memorialını ziyarətindən görüntülər paylaşıb. Day.Az görüntüləri təqdim edir:
Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Prezident İlham Əliyevlə Xocalı Soyqırımı Memorialını ziyarətindən görüntülər paylaşıb - VİDEO
Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva "Instagram" hesabında Prezident İlham Əliyev ilə Xocalı Soyqırımı Memorialını ziyarətindən görüntülər paylaşıb.
Day.Az görüntüləri təqdim edir:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре