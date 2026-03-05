İran dronları Naxçıvan aeroportunu vurub

İran dronları Naxçıvan şəhərini vurub.

Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, İran dronu Naxçıvan aeroportuna düşüb.

Yerli əhalinin bildirdiyinə görə, dronlardan biri Şəkərabad məktəbinin yaxınlığına düşüb.

Xəbər yenilənəcək