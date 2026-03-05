https://news.day.az/azerinews/1820134.html İran dronları Naxçıvan aeroportunu vurub - FOTO - VİDEO İran dronları Naxçıvan şəhərini vurub. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, İran dronu Naxçıvan aeroportuna düşüb. Yerli əhalinin bildirdiyinə görə, dronlardan biri Şəkərabad məktəbinin yaxınlığına düşüb. Yerli əhalinin bildirdiyinə görə, dronlardan biri Səkərabad məktəbinin yaxınlığına düşüb.
İran dronları Naxçıvan aeroportunu vurub - FOTO - VİDEO
İran dronları Naxçıvan şəhərini vurub.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, İran dronu Naxçıvan aeroportuna düşüb.
Yerli əhalinin bildirdiyinə görə, dronlardan biri Şəkərabad məktəbinin yaxınlığına düşüb.
Xəbər yenilənəcək
