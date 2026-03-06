https://news.day.az/azerinews/1820415.html Moldova İranın Naxçıvana zərbələrini pisləyib - Mixay Popşoi Moldova İranın Naxçıvanda mülki obyektlərə etdiyi hücumları və Azərbaycanın mülki əhalisinə vurulan zərəri pisləyir. Day.Az xəbər verir ki, bunu Moldovanın Baş nazirinin müavini və xarici işlər naziri Mixay Popşoi Bakıda Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovla birgə keçirilən mətbuat konfransında deyib.
