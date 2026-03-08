Yunanıstanda 5,4 bal gücündə zəlzələ olub

Yunanıstanda 5,4 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb.

Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi məlumat yayıb.

Məlumata əsasən, zəlzələnin episentri təxminən Larisa şəhərindən 155 km qərbdə, ocağı isə 5 km dərinlikdə yerləşib.

Xəsarət alanlar və dağıntılar barədə məlumat verilməyib.