Yunanıstanda 5,4 bal gücündə zəlzələ olub

Yunanıstanda 5,4 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb. Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi məlumat yayıb. Məlumata əsasən, zəlzələnin episentri təxminən Larisa şəhərindən 155 km qərbdə, ocağı isə 5 km dərinlikdə yerləşib. Xəsarət alanlar və dağıntılar barədə məlumat verilməyib.
