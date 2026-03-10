Azərbaycanda məşhur karqo şirkəti

"Kargom" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti (MMC) ləğv edilir.

Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə MMC özü elan edib.

Bildirilib ki, kreditorlar iki ay ərzində tələblərini AZ11117 Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, X.Məlikaslanov küçəsi, ev 1, mənzil 1 ünvanına bildirə bilərlər.

Sözügedən şirkət 2021-ci ildə dövlət qeydiyyatına alınıb. Nizamnamə kapitalı 20 manat olan MMC-nin qanuni təmsilçisi Hüseynov Cavidan Faiq oğludur.