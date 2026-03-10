https://news.day.az/azerinews/1821082.html Azərbaycanda məşhur karqo şirkəti BAĞLANDI "Kargom" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti (MMC) ləğv edilir. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə MMC özü elan edib. Bildirilib ki, kreditorlar iki ay ərzində tələblərini AZ11117 Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, X.Məlikaslanov küçəsi, ev 1, mənzil 1 ünvanına bildirə bilərlər.
Azərbaycanda məşhur karqo şirkəti BAĞLANDI
"Kargom" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti (MMC) ləğv edilir.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə MMC özü elan edib.
Bildirilib ki, kreditorlar iki ay ərzində tələblərini AZ11117 Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, X.Məlikaslanov küçəsi, ev 1, mənzil 1 ünvanına bildirə bilərlər.
Sözügedən şirkət 2021-ci ildə dövlət qeydiyyatına alınıb. Nizamnamə kapitalı 20 manat olan MMC-nin qanuni təmsilçisi Hüseynov Cavidan Faiq oğludur.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре