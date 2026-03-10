https://news.day.az/azerinews/1821121.html Hamamda “kalonka” partladı - Ölən var Ağdaşda evlərdən birində partlayış baş verib. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, bu gün saat 05 radələrində Ağdaş şəhər sakini 1948-ci il təvəllüdlü Zakir Abdulla oğlu Rəsulov yaşadığı evin hamam otağında olarkən "kalonka" kimi tanınan metal su qızdırıcısı partlayıb. Nəticədə qaynar su onun üzərinə tökülüb.
Hamamda “kalonka” partladı - Ölən var
Ağdaşda evlərdən birində partlayış baş verib.
Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, bu gün saat 05 radələrində Ağdaş şəhər sakini 1948-ci il təvəllüdlü Zakir Abdulla oğlu Rəsulov yaşadığı evin hamam otağında olarkən "kalonka" kimi tanınan metal su qızdırıcısı partlayıb.
Nəticədə qaynar su onun üzərinə tökülüb. Dərhal xəstəxanaya çatdırılan Z.Rəsulov vəfat edib.
Faktla bağlı araşdırmalar aparılır.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре