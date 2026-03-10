Hamamda “kalonka” partladı

Ağdaşda evlərdən birində partlayış baş verib.

Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, bu gün saat 05 radələrində Ağdaş şəhər sakini 1948-ci il təvəllüdlü Zakir Abdulla oğlu Rəsulov yaşadığı evin hamam otağında olarkən "kalonka" kimi tanınan metal su qızdırıcısı partlayıb.

Nəticədə qaynar su onun üzərinə tökülüb. Dərhal xəstəxanaya çatdırılan Z.Rəsulov vəfat edib.

Faktla bağlı araşdırmalar aparılır.