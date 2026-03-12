Naxçıvanda nazirliyin kollegiya tərkibi təsdiqlənib

Naxçıvan Muxtar Respublikası Maliyyə Nazirliyinin kollegiyasının tərkibi təsdiqlənib.

Day.Az xəbər verir ki, kollegiya üzvlərinin sayı 7 nəfərdən ibarət müəyyənləşdirilib.

Kollegiya aşağıdakı tərkibdə təsdiq edilib:

Kollegiyanın sədri

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının maliyyə naziri

Kollegiyanın üzvləri:

Naxçıvan Muxtar Respublikası maliyyə nazirinin müavinləri
Naxçıvan Muxtar Respublikası Maliyyə Nazirliyi Aparatının rəhbəri
Naxçıvan Muxtar Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Büdcə şöbəsinin müdiri
Naxçıvan Muxtar Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Xəzinə şöbəsinin müdiri
Naxçıvan Muxtar Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Maliyyə Nəzarəti İdarəsinin rəisi