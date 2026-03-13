Tomat pastası alarkən buna diqqət edin

Tomat pastası alarkən əksər insanlar əsasən qiymətinə və markasına diqqət yetirir.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, məhsulu seçərkən onun brix dəyərinə də baxmaq vacibdir.

Belə ki, brix göstəricisi nə qədər yüksək olarsa, tomat pastası da bir o qədər qatı və keyfiyyətli hesab olunur.