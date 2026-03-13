https://news.day.az/azerinews/1821698.html Tomat pastası alarkən buna diqqət edin - Çoxu bilmir Tomat pastası alarkən əksər insanlar əsasən qiymətinə və markasına diqqət yetirir. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, məhsulu seçərkən onun brix dəyərinə də baxmaq vacibdir. Belə ki, brix göstəricisi nə qədər yüksək olarsa, tomat pastası da bir o qədər qatı və keyfiyyətli hesab olunur.
Tomat pastası alarkən buna diqqət edin - Çoxu bilmir
Tomat pastası alarkən əksər insanlar əsasən qiymətinə və markasına diqqət yetirir.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, məhsulu seçərkən onun brix dəyərinə də baxmaq vacibdir.
Belə ki, brix göstəricisi nə qədər yüksək olarsa, tomat pastası da bir o qədər qatı və keyfiyyətli hesab olunur.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре