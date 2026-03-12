https://news.day.az/azerinews/1821783.html Füzulidə 52 yaşlı kişi minaya düşərək həlak olub Füzulidə mina partlayışı nəticəsində bir nəfər həyatını itirib. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Aşağı Veysəlli kəndi ərazisində baş verib. Məlumata əsasən, Füzulidə çoban kimi çalışan Ağdam rayon sakini, 1968-ci il təvəllüdlü Hacıyev Ramil Maşallah oğlu atla hərəkətdə olarkən minaya düşüb.
