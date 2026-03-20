Türkiyədə avtobus qəzası

Ramazan bayramının ilk günü Türkiyənin Adana vilayətində sərnişin avtobusunun iştirakı ilə ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

AZƏRTAC xəbər verir ki, ilkin məlumata görə, avtobus Kozan rayonunda aşıb. Nəticədə 2 sərnişin ölüb, daha 19 nəfər yaralanıb.

Yaralılar dövlət xəstəxanasına çatdırılıb. Faciəvi hadisənin səbəbləri araşdırılır.

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan bundan əvvəl vətəndaşları yollarda diqqətli olmağa çağırıb: "Bayram sevincinə kölgə sala biləcək səhvlərə yol verməyin".