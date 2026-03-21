Azərbaycanın valyuta bazarının həftəlik İCMALI
Manatın ABŞ dollarına nisbətdə məzənnəsi bu həftə dəyişməz qalıb.
Day.Az Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir ki, həftə üzrə orta çəkili məzənnə 1.7000 manat təşkil edib.
|
Manatın ABŞ dollarına nisbətdə rəsmi məzənnəsi
|
9 mart
|
-
|
16 mart
|
1.7000
|
10 mart
|
1.7000
|
17 mart
|
1.7000
|
11 mart
|
1.7000
|
18 mart
|
1.7000
|
12 mart
|
1.7000
|
19 mart
|
1.7000
|
13 mart
|
1.7000
|
20 mart
|
-
|
|
1.7000
|
|
1.7000
Həftə ərzində manatın avroya nisbətdə rəsmi məzənnəsi 0.0045 manat azalıb. Orta çəkili məzənnə 0.014075 manat enərək 1 avro üçün 1.952925 manat təşkil edib.
|
Manatın avroya nisbətdə rəsmi məzənnəsi
|
9 mart
|
-
|
16 mart
|
1.9453
|
10 mart
|
1.9740
|
17 mart
|
1.9545
|
11 mart
|
1.9777
|
18 mart
|
1.9621
|
12 mart
|
1.9607
|
19 mart
|
1.9498
|
13 mart
|
1.9556
|
20 mart
|
-
|
|
1.967
|
|
1.952925
Bu həftə manatın 100 Rusiya rublu qarşısında rəsmi məzənnəsi 0.0942 manat azalıb. Orta çəkili məzənnə isə 0.07465 manat azalaraq 2.07565 manat təşkil edib.
|
Manatın 100 rus rubluna nisbətdə rəsmi məzənnəsi
|
9 mart
|
-
|
16 mart
|
2.1208
|
10 mart
|
2.1677
|
17 mart
|
2.0926
|
11 mart
|
2.1527
|
18 mart
|
2.0626
|
12 mart
|
2.1452
|
19 mart
|
2.0266
|
13 mart
|
2.1356
|
20 mart
|
-
|
|
2.1503
|
|
2.07565
Manatın türk lirəsi qarşısında rəsmi məzənnəsi bu həftə 0.0001 manat azalaraq 0.0384 manat təşkil edib. Orta çəkili məzənnə isə 0.00018 manat azalaraq 0.038475 manat olub.
|
Manatın türk lirəsinə nisbətdə rəsmi məzənnəsi
|
9 mart
|
-
|
16 mart
|
0.0385
|
10 mart
|
0.0386
|
17 mart
|
0.0385
|
11 mart
|
0.0386
|
18 mart
|
0.0385
|
12 mart
|
0.0385
|
19 mart
|
0.0384
|
13 mart
|
0.0385
|
20 mart
|
-
|
|
0.038655
|
|
0.038475
Qeyd edək ki, 2026-cı ildə 8 Mart - Beynəlxalq Qadınlar Günü bazar gününə təsadüf etdiyi üçün Azərbaycan Əmək Məcəlləsinə əsasən, növbəti iş günü olan 9 mart (bazar ertəsi) da qeyri-iş günü hesab olunur. Eyni zamanda Novruz və Ramazan bayramları ilə əlaqədar 20 mart da qeyri-iş günü hesab edildiyindən ümumilikdə qeyd olunan tarixlərə dair göstəricilər açıqlanmayıb.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре