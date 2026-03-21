Azərbaycanın valyuta bazarının həftəlik

Manatın ABŞ dollarına nisbətdə məzənnəsi bu həftə dəyişməz qalıb.

Day.Az Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir ki, həftə üzrə orta çəkili məzənnə 1.7000 manat təşkil edib.

Manatın ABŞ dollarına nisbətdə rəsmi məzənnəsi

9 mart

-

16 mart

1.7000

10 mart

1.7000

17 mart

1.7000

11 mart

1.7000

18 mart

1.7000

12 mart

1.7000

19 mart

1.7000

13 mart

1.7000

20 mart

-

Həftəlik orta qiymət

1.7000

Həftəlik orta qiymət

1.7000

Həftə ərzində manatın avroya nisbətdə rəsmi məzənnəsi 0.0045 manat azalıb. Orta çəkili məzənnə 0.014075 manat enərək 1 avro üçün 1.952925 manat təşkil edib.

 

Manatın avroya nisbətdə rəsmi məzənnəsi

9 mart

-

16 mart

1.9453

10 mart

1.9740

17 mart

1.9545

11 mart

1.9777

18 mart

1.9621

12 mart

1.9607

19 mart

1.9498

13 mart

1.9556

20 mart

-
 

Həftəlik orta qiymət
 

1.967
 

Həftəlik orta qiymət
 

1.952925

Bu həftə manatın 100 Rusiya rublu qarşısında rəsmi məzənnəsi 0.0942 manat azalıb. Orta çəkili məzənnə isə 0.07465 manat azalaraq 2.07565 manat təşkil edib.

Manatın 100 rus rubluna nisbətdə rəsmi məzənnəsi

9 mart

-

16 mart

2.1208

10 mart

2.1677

17 mart

2.0926

11 mart

2.1527

18 mart

2.0626

12 mart

2.1452

19 mart

2.0266

13 mart

2.1356

20 mart

-

Həftəlik orta qiymət

2.1503

Həftəlik orta qiymət

2.07565

Manatın türk lirəsi qarşısında rəsmi məzənnəsi bu həftə 0.0001 manat azalaraq 0.0384 manat təşkil edib. Orta çəkili məzənnə isə 0.00018 manat azalaraq 0.038475 manat olub.

Manatın türk lirəsinə nisbətdə rəsmi məzənnəsi

  

9 mart

-

16 mart

0.0385

10 mart

0.0386

17 mart

0.0385

11 mart

0.0386

18 mart

0.0385

12 mart

0.0385

19 mart

0.0384

13 mart

0.0385

20 mart

-

Həftəlik orta qiymət

0.038655

Həftəlik orta qiymət

0.038475

Qeyd edək ki, 2026-cı ildə 8 Mart - Beynəlxalq Qadınlar Günü bazar gününə təsadüf etdiyi üçün Azərbaycan Əmək Məcəlləsinə əsasən, növbəti iş günü olan 9 mart (bazar ertəsi) da qeyri-iş günü hesab olunur. Eyni zamanda Novruz və Ramazan bayramları ilə əlaqədar 20 mart da qeyri-iş günü hesab edildiyindən ümumilikdə qeyd olunan tarixlərə dair göstəricilər açıqlanmayıb.