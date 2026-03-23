https://news.day.az/azerinews/1823854.html Bakıda tanınmış fotoqrafın evində yanğın baş verib - VİDEO Bakının tanınmış fotoqraf Orxan Aslanovun evində yanğın baş verib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə o, şəxsi "Instagram" hesabında paylaşım edib. Fotoqraf qeyd edib ki, hadisə səhərə yaxın qeydə alınıb. "Təəssüf ki, bu gün pis bir gün idi.
Bakıda tanınmış fotoqrafın evində yanğın baş verib - VİDEO
Bakının tanınmış fotoqraf Orxan Aslanovun evində yanğın baş verib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə o, şəxsi "Instagram" hesabında paylaşım edib.
Fotoqraf qeyd edib ki, hadisə səhərə yaxın qeydə alınıb.
"Təəssüf ki, bu gün pis bir gün idi. Bütün qarajımızı itirdik, zədələnmiş maşını çətinliklə çıxara bildik və başqa heç nəyi xilas edə bilmədik. Uzun müddətdir yığdığım hər şey yox oldu. Əsas odur ki, heç kim zərər görmədi. Ona görə də hər yaşadığımız gündən zövq almalıyıq. Hər şey yoluna düşəcək", - Aslanov paylaşımında əlavə edib.
