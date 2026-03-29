Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 17 nəfər saxlanılıb

Martın 28-də ölkədə cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 17 nəfər saxlanılıb.

Bu barədə Day.Az-a Daxili İşlər Nazirliyindən (DİN) məlumat verilib.

Bildirilib ki, ölkə ərazisində qeydə alınan 23, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 1 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub.

Axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 51, o cümlədən borclu şəxs qismində axtarışda olan 28 nəfər saxlanılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

Narkotiklərlə əlaqəli 9, qanunsuz saxlanılan silah-sursatın götürülməsi və aşkarlanması ilə bağlı 9 fakt müəyyən edilib.