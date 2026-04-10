https://news.day.az/azerinews/1827104.html Naxçıvan MSK-nın üzvü vəzifəsindən azad edildi Naxçıvan Muxtar Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvü vəzifəsindən azad edilib. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, Elşən Heydərli bununla bağlı özü ərizə ilə müraciət edib.
Belə ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasından Ali Məclisə daxil olmuş məlumata görə, komissiya üzvü Elşən Heydərli Sadıq oğlu vəzifəsindən vaxtından əvvəl azad edilməsi barədə ərizə ilə müraciət edib.
Onun müraciətinənə dair müvafiq qərar qəbul edilib və E.Heydərli vəzifəsindən azad edilib.
