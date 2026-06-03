Sabirabadda yol qəzası azyaşlının ölümü ilə nəticələndi

Sabirabad piyada ölümü ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Trend-in məlumatına görə, hadisə17:00 radələrində rayonun Şıxsalahlı kəndi ərazisindən keçən magistral avtomobil yolunda baş verib.

Belə ki, "VAZ-2107" markalı avtomobil təxminən 10-15 yaşlarında olan kişi cinsli piyadanı vurub.

 

Nəticədə ağır xəsarətlər alan piyada Şirvan Şəhər Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıb. Lakin həkimlərin səylərinə baxmayaraq onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.