https://news.day.az/azerinews/1839103.html Sabirabadda yol qəzası azyaşlının ölümü ilə nəticələndi Sabirabad piyada ölümü ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib. Trend-in məlumatına görə, hadisə17:00 radələrində rayonun Şıxsalahlı kəndi ərazisindən keçən magistral avtomobil yolunda baş verib. Belə ki, "VAZ-2107" markalı avtomobil təxminən 10-15 yaşlarında olan kişi cinsli piyadanı vurub.
Sabirabadda yol qəzası azyaşlının ölümü ilə nəticələndi
Sabirabad piyada ölümü ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
Trend-in məlumatına görə, hadisə17:00 radələrində rayonun Şıxsalahlı kəndi ərazisindən keçən magistral avtomobil yolunda baş verib.
Belə ki, "VAZ-2107" markalı avtomobil təxminən 10-15 yaşlarında olan kişi cinsli piyadanı vurub.
Nəticədə ağır xəsarətlər alan piyada Şirvan Şəhər Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıb. Lakin həkimlərin səylərinə baxmayaraq onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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